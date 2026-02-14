Am 14. Februar wird nicht nur der Valentinstag gefeiert, sondern auch der Tag des Mettbrötchens. In Barleben ist Gehacktes ein richtiger Verkaufsschlager. Das zeigt sich auch an den Geschenkideen der Barleber.

Zum Tag des Mettbrötchens: Barleber Fleischerei setzt auf Klassiker und neuen Trend

Neben dem rohen Gehackten gibt es auch halbe Mettbrötchen im Sortiment.

Barleben - Am 14. Februar denken viele an Blumen, Pralinen und Liebesbotschaften. Doch neben dem Valentinstag gibt es an diesem Datum noch einen eher herzhaften Anlass: den Tag des Mettbrötchens. Vor allem Männerherzen dürften hier höher schlagen. Nicht umsonst ist dem Hack sogar ein Internethit gewidmet. Wie oft landen aber statt Blumen nun Mettigel oder Mettbrötchen auf dem Küchentisch?