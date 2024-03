In Haldensleben ist die Zahnarztsituation bereits jetzt extrem angespannt. Neue Patienten nimmt keiner mehr auf. In den kommenden fünf Jahren wird die Lage noch dramatischer.

Zahnärzte in Haldensleben sind am Limit - was bedeutet das für Patienten?

Dr. Henning Frank, Zahnarzt aus Haldensleben, hält die Versorgungssituation für extrem angespannt. In der Börde gehen bis 2030 ganze 46 Prozent der Zahnärzte in den Ruhestand.

Haldensleben - Es ist ruhig in der Zahnarztpraxis von Dr. Henning Frank am Mittag, die Telefone werden mittlerweile für diese eine Stunde am Tag abgestellt. Und auch das Tor zum Praxishof wird zugeschlossen. „So weit ist es schon gekommen, dass wir uns einschließen, weil wir von Patienten überrannt werden“, sagt der Zahnmediziner. Das Problem läge dabei jedoch nicht bei den Patienten, sondern an den großen Versorgungsdefiziten. Für Menschen, die einen neuen Zahnarzt suchen, ist die Situation in Haldensleben beinahe aussichtslos.