Winterzauber in Haldensleben: Koch Sascha Oldenburg verwandelt seinen Hinterhof erneut in einen gemütlichen Wintermarkt. Zwischen Lichterketten und Feuerkörben genießen Besucher Glühwein, Grillduft und eine familiäre Atmosphäre – ein heimeliger Geheimtipp für alle, die regionale Wintermärkte lieben.

Zwischen Tannenbäumen und Gegrilltem: TV-Koch lädt zum gemütlichen Punschtrinken ein

Die Freundinnen Katrin Krumscheid (r.) und Manuela Heider sind das erste Mal auf dem kleinen Wintermarkt am Jungfernstieg und genießen den Abend mit Punsch.

Haldensleben - Warm eingepackt mit Mütze und Schal tummeln sich zahlreiche Menschen aus Haldensleben und Umgebung auf dem Hinterhof von Koch Sascha Oldenburg. Er hat – bereits zum zehnten Mal – zum Wintermarkt eingeladen. Angefangen hat es mit einem Nachbarschaftsmarkt vor sogar 13 Jahren, erinnert sich Oldenburg.