Eine Kugel Vanille, Erdbeer oder Schokolade sorgt an heißem Tag für Abkühlung. Wie tief müssen Leckermäuler in Havelberg für süße Erfrischung in die Tasche greifen?

Abkühlung bei Sommerhitze: Darf es ein Eis in Havelberg sein?

Guten Appetit: Mitarbeiter Kai Urban im Altstadtcafé in Havelberg reicht ein Heidelbeereis.

Havelberg. - Ist der Sommer heiß, hilft ein kühles Eis. Wer den Gedanken in Havelberg in die Tat umsetzen will, hat große Auswahl. Die Volksstimme hat sich in der Domstadt umgeschaut, was in Waffel und Becher kommt. Und was die zartschmelzende Erfrischung für Einheimische und Touristen in Havelberg und im Landkreis Stendal kostet.