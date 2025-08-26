Bauen im ländlichen Raum Altes Gutshaus im Landkreis Stendal: Herzensprojekt gebaut
Das Architektenpaar Helga und Thomas Bühlmeyer aus Nordrhein-Westfalen saniert ein altes Gutshaus in Neuermark-Lübars. Wie das Gebäude schrittweise neu entsteht.
Aktualisiert: 26.08.2025, 06:23
Neuermark-Lübars. - Zu Häusern haben die Architekten Helga und Thomas Bühlmeyer eine besondere Beziehung. Das Ehepaar aus Münster fand per Zufall zum einstigen Gutshaus im Elb-Havel-Winkel. Warum es zum Herzensprojekt wurde.