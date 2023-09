An einem heißen Tag in Vehlgast bei Havelberg

Eine Drehsequenz an der Havel. Den ganzen Tag lang ist für das am Ende 3,5 Minuten lange Video in Vehlgast gefilmt worden.

Vehlgast - Erst vor wenigen Tagen sind in Vehlgast Aufnahmen für das vier Generationen umspannende Familiendrama „The Doctor says I’ll be alright but I’m feelin’ blue“ entstanden. Dabei handelt es sich um eine Produktion für die Reihe „Das kleine Fernsehspiel“ des ZDF.