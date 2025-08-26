Ausbildung und Handwerk Augenoptik: Erste Stelle in Havelberg gleich gesichert
Augenoptikerin Annica Bernhardt hat in ihrem Fachgeschäft in Havelberg wieder für drei Jahre eine Auszubildende. Was die junge Frau auszeichnet.
26.08.2025, 06:37
Havelberg. - Für die meisten Schulabgänger im Landkreis Stendal ist die Berufsausbildung bereits am 1. August offiziell gestartet. Für andere ehemalige Zehntklässler beginnt sie am 1. September. Emily Teßmar aus Kuhlhausen ist von Monatsbeginn an in Havelberg beschäftigt. Und zwar im Optiker-Handwerk. Was das für sie bedeutet.