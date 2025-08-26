weather wolkig
Augenoptikerin Annica Bernhardt hat in ihrem Fachgeschäft in Havelberg wieder für drei Jahre eine Auszubildende. Was die junge Frau auszeichnet.

Von Dieter Haase 26.08.2025, 06:37
In der Werkstatt des Optiker-Fachgeschäftes in Havelberg: Inhaberin und Ausbilderin Annica Bernhardt (links) und die neue Auszubildende Emily Teßmar.
In der Werkstatt des Optiker-Fachgeschäftes in Havelberg: Inhaberin und Ausbilderin Annica Bernhardt (links) und die neue Auszubildende Emily Teßmar. Foto: Dieter Haase

Havelberg. - Für die meisten Schulabgänger im Landkreis Stendal ist die Berufsausbildung bereits am 1. August offiziell gestartet. Für andere ehemalige Zehntklässler beginnt sie am 1. September. Emily Teßmar aus Kuhlhausen ist von Monatsbeginn an in Havelberg beschäftigt. Und zwar im Optiker-Handwerk. Was das für sie bedeutet.