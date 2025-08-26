Augenoptikerin Annica Bernhardt hat in ihrem Fachgeschäft in Havelberg wieder für drei Jahre eine Auszubildende. Was die junge Frau auszeichnet.

In der Werkstatt des Optiker-Fachgeschäftes in Havelberg: Inhaberin und Ausbilderin Annica Bernhardt (links) und die neue Auszubildende Emily Teßmar.

Havelberg. - Für die meisten Schulabgänger im Landkreis Stendal ist die Berufsausbildung bereits am 1. August offiziell gestartet. Für andere ehemalige Zehntklässler beginnt sie am 1. September. Emily Teßmar aus Kuhlhausen ist von Monatsbeginn an in Havelberg beschäftigt. Und zwar im Optiker-Handwerk. Was das für sie bedeutet.