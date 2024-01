Schüler aus der Altmark und der Prignitz informieren sich bei der Ausbildungs- und Jobmesse in Havelberg über Angebote in der Region. Aussteller bieten auch Arbeitsplätze an.

Havelberg. - Wie groß die Möglichkeiten sind, in der Region einen Ausbildungsplatz zu bekommen, hat sich bei der Ausbildungs- und Jobmesse gezeigt, zu der die Deutsche Angestellten Akademie DAA am Donnerstag in Havelberg willkommen geheißen hat. Das ging schon vor der Sporthalle am Eichenwald los, wo der Info-Truck der Bundeswehr sowie die Bundeswehr-Feuerwehr Klietz und HTI Havelberg mit ihrer Technik über Berufe in ihren Bereichen informierten. In der Sporthalle ging es an den vielen Ständen weiter.