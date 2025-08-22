Die Abfahrt vom Magdeburger Ring zur Ebendorfer Chaussee war seit Frühjahr 2024 gesperrt. Jetzt erfolgte die Freigabe. Die Umleitungsstrecke wird nun Thema im Stadtrat.

Ringabfahrt in Magdeburg ist nach 18 Monaten Sperrung wieder frei

Die Abfahrt vom Magdeburger Ring zur Ebendorfer Chaussee wird wieder für den Verkehr freigegeben.

Magdeburg. - Nach rund 18 Monaten Sperrung wird die Abfahrt vom Magdeburger Ring zur Ebendorfer Chaussee in Fahrtrichtung Süden wieder freigegeben. Dies erfolgt nach Angaben der Stadtverwaltung am 22. August 2025 im Tagesverlauf. Autofahrer müssen somit nicht mehr die Umleitungen über den Neuen Sülzeweg oder den Olvenstedter Graseweg nehmen.