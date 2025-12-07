Cornelius Glaser in Klietz hat im Weihnachtsgeschäft alle Hände voll zu tun. Und er hat eine Medaille erhalten.

Im Ofen der Bäckerei in Klietz müssen die Stollen je nach Größe mindestens 45 Minuten bei 190 Grad Celsius backen. Je Blech werden fünf Stollen gebacken. Der vollautomatische Ofen besitzt fünf Etagen und kann selbstständig starten.

Klietz. - „Oh, es riecht gut ...“ könnte man einen Weihnachtsklassiker zitieren, wenn man dieser Tage die Backstube von Bäckermeister Cornelius Glaser in Klietz betritt. Zwar riecht es hier immer lecker nach Gebackenem, aber diesmal sind es noch weitere Düfte, die dem Reporter um die Nase wehen: Mandel, Vanille und Zitrone. Alles Zutaten für die Weihnachtsstollen.