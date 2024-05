Am Sonnabend, 1. Juni, startet in Havelberg der 16. Hafentriathlon. Es gibt einige Neuerungen.

Beim Hafentriathlon in Havelberg darf auch eine Disziplin fehlen

Am Sonnabend begrüßt Ingo Döring wieder viele Sportler und Zuschauer zum Hafentriathlon in Havelberg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Die Vorbereitungen für die 16. Auflage des Havelberger Hafentriathlons laufen auf Hochtouren. Am Dienstag hat Organisator Ingo Döring mit Helfern mit dem Aufbau auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße begonnen. An diesem Sonnabend, 1. Juni, startet um 10 Uhr mit dem Havelhammer der erste Wettbewerb.