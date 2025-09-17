Noch bietet das Areal oberhalb des Weinberges in Havelberg einen traurigen Anblick. Stadträte finden: Die herrliche Aussicht rechtfertigt eine Investition.

Aus dem tristen Aussichtspunkt oberhalb des Weinberges in Havelberg könnte ein attraktiver Platz zum Verweilen und beliebter Fotopunkt werden. Das Areal liegt am Wanderweg „Lug ins Land“.

Havelberg. - Wer oberhalb des Bischofs- und des Weinberges durch Havelberg spaziert, hat einen wunderbaren Blick auf die Altstadt und die Havellandschaft. Während Prälatenweg, Domplatz und Klostergarten dafür schöne Plätze zum Verweilen haben, mangelt es ein Stück weiter, am Aussichtspunkt Cotheniusstraße/Ecke Pestalozzistraße, daran. Das soll sich ändern.