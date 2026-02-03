weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Teures Pilotprojekt: Blaulicht gegen Wildunfälle im Kreis Stendal - Was hat's gebracht?

Warnreflektoren am Rand der B107 bei Neuermark sollten die Zahl der Wildunfälle in dem waldreichen Gebiet verringern. So fällt die Bilanz des Verkehrsministeriums aus.

Von Andreas König Aktualisiert: 03.02.2026, 16:44
Blaue Wildwarnreflektoren finden sich auch an den Straßenbäumen der B107 nördlich von Havelberg in Richtung Glöwen. Sie stammen jedoch nicht aus dem Pilotprojekt der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt.
Blaue Wildwarnreflektoren finden sich auch an den Straßenbäumen der B107 nördlich von Havelberg in Richtung Glöwen. Sie stammen jedoch nicht aus dem Pilotprojekt der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt. Foto: Andreas König

Neuermark-Lübars - Ein guter Freund traute dem Frieden nie: Wenn er auf der B107 unterwegs war und den Wald zwischen den Abfahrten Neuermark und Lübars erreichte, hupte er langanhaltend und durchdringend. „Das verscheucht die Rehe“, sagte er.