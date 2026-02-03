Warnreflektoren am Rand der B107 bei Neuermark sollten die Zahl der Wildunfälle in dem waldreichen Gebiet verringern. So fällt die Bilanz des Verkehrsministeriums aus.

Blaulicht gegen Wildunfälle im Kreis Stendal - Was hat's gebracht?

Blaue Wildwarnreflektoren finden sich auch an den Straßenbäumen der B107 nördlich von Havelberg in Richtung Glöwen. Sie stammen jedoch nicht aus dem Pilotprojekt der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt.

Neuermark-Lübars - Ein guter Freund traute dem Frieden nie: Wenn er auf der B107 unterwegs war und den Wald zwischen den Abfahrten Neuermark und Lübars erreichte, hupte er langanhaltend und durchdringend. „Das verscheucht die Rehe“, sagte er.