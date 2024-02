Schönhausen. - Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Erhalt der Kulturlandschaft Elbe-Havel-Land“ haben sich zur nächsten Versammlung in Schönhausen getroffen. Der mögliche Windpark im Trübenbruch, der von den Stadtwerken Havelberg geplant wird, stand dabei im Mittelpunkt.

Informiert wurde darüber, dass zwei große Plakate in der Bismarck-Gemeinde auf den Widerstand gegen die Pläne hinweisen. Eines hängt nahe dem NP-Markt und eines auf dem Schönhauser Damm. Auf diesen ist eine maßstäbliche Zeichnung von prägnanten Gebäuden der Dörfer im Verhältnis zu den geplanten Windrädern zu sehen. Die Aufschrift drückt die Ängste eines Großteils der Bevölkerung aus. Auf der von Hagen Siedler angefertigten Zeichnung sind die Schönhauser Kirche, das Bismarck-Museum, das Verwaltungsgebäude mit der Physiotherapie, das Dorfgemeinschaftshaus auf dem Damm sowie normale Wohnhäuser zu sehen. Finanziert wurden diese Planen von den Mitgliedern der Bürgerinitiative selbst.

Mit den Plakaten soll auf das gemeinsame Anliegen weiter aufmerksam gemacht werden. Denn der Kampf gegen die Windkraft ist nicht generell hoffnungslos. Im jetzigen frühen Stadium sei noch ganz viel möglich, hieß es auf der Versammlung. Man muss sich wehren – und das ist gerade in Hinsicht dieses Windparks ein Anliegen der vielen Bürger, die sich ebenfalls gegen die Zerstörung unserer Umwelt und Natur aussprechen. Es ist der BI wichtig, diesen vielen Bürgern eine Stimme zu geben.

Stadtwerke Havelberg informieren Gemeinderat nicht öffentlich

Am 7. März kommen Vertreter der Stadtwerke Havelberg nach Schönhausen, um in einer nicht öffentlichen Sitzung mit dem Gemeinderat zu tagen.

Die Bürgerinitiative hat sich nicht nur den Kampf gegen den geplanten Windpark auf die Fahnen geschrieben. Es geht den Mitgliedern generell um die Erhaltung eines erfüllten Lebens in der Gemeinde, um die Erhaltung der Infrastruktur und um eine Zukunft für die Kinder. Schönhausen ist mit seinen rund 2.000 Einwohnern das größte Dorf im Landkreis Stendal und viele junge Menschen sehen den Ort als das Dorf, in dem sie leben möchten. Bisher war Schönhausen immer als Grundzentrum eingestuft. Daran hängt neben eventuellen Fördergeldern auch die gesamte Infrastruktur des Ortes.

Stellungnahme gegen den Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt

Im Entwurf des neuen Landesentwicklungsplanes wird Schönhausen nicht mehr als Grundzentrum ausgewiesen. Für den Süden dieser Region ist es jedoch ein wichtiges Zentrum. Ob Apotheke, ärztliche Versorgung, ein schöner neuer Kindergarten, eine Grundschule, ein Einkaufscenter, ein Museum, in das gerade Millionen Euro Fördergelder fließen, weil Schönhausen als Geburtsort von Otto von Bismarck eine geschichtliche Größe und Bedeutung vorzuweisen hat – sowie ein großes Gewerbegebiet sind hier zu finden. Dafür, dass die Wertigkeit Schönhausens weiter aufrecht erhalten bleibt, will sich die Bürgerinitiative einsetzen. Es gibt Möglichkeiten, gegen die Aberkennung Widerspruch einzulegen. Prinzipiell hat jeder Bürger das Recht, eine Stellungnahme an die Landesverwaltung Sachsen-Anhalt zu schicken. Die BI will von diesem Recht Gebrauch machen.