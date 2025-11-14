Jugendzentrum und Spielzeuggeschäft sammeln in Havelberg Spenden für bedürftige Kinder. Unterdessen bleibt die Frage: Müssen die Jugendlichen aus dem Juze ausziehen?

Damit Wünsche von Kindern in Havelberg in Erfüllung gehen

Thomas Will vom Jugendzentrum Havelberg sowie Christiane Rateitschak (links) und ihre Mitarbeiterin Gabriela Matuszek von „Eisen-Kühn“ haben in dieser Woche die Spendensammlung für Kinder zu Weihnachten eröffnet.

Havelberg. - Gerade in der Vorweihnachtszeit denken viele an Menschen, denen es nicht so gut geht, und wollen für sie spenden. Das ist auch in Havelberg der Fall. Deshalb findet in diesem Jahr wieder die Spendenaktion für bedürftige Kinder statt. Jugendzentrum und das Spielzeuggeschäft von „Eisen-Kühn“ auf der Stadtinsel haben die Aktion in dieser Woche gestartet.