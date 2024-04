Schönhausen. - Dart ist eine Sportart, die immer beliebter wird, auch im Elbe-Havel-Land. Der Sport mit Pfeilen und Scheibe ist einer für alle und jeden, wo es um Spaß und Gemeinsamkeit geht. Ein Dartturnier fand in Schönhausen im Februar statt. Der Zuspruch war enorm und war für die Beteiligten Anreiz, Dart als Sportart in der Region bekannter zu machen. Mit der Gründung der Sektion Darts beim SV Preußen besteht eine gute Möglichkeit, unter dem Vereinsdach Wettbewerbe zu organisieren. In der Sporthalle Schönhausen treffen sich nun die „Preußen Darts“ und wollen als Gruppe wachsen, sportlich und in der Mitgliederzahl.

Emanuel Kautz gehört zu den Dartsportlern in Schönhausen und hält als Sektionsleiter die Fäden der neuen Gruppe zusammen. Wie kommt man dazu, sich für diesen Sport zu begeistern?

Erstes Turnier macht Mut

Er erinnert sich: „Ich habe das Spiel bei Freunden kennengelernt. Seit einigen Jahren spielen wir gemeinsam. Und dann gab es die Weltmeisterschaft der Dartspieler. Das Finale fand an meinem Geburtstag statt.“

Und jetzt kann er sich zusammen mit seinen Mitstreitern vorstellen, dass Schönhausen öfter ein Ziel für Dartspieler wird. Über das erste Turnier in der Bismarck-Gemeinde berichtet Emanuel Kautz: „Wir hatten richtig Erfolg. Über 100 Personen waren in der Halle, davon rund 50 Spieler. Das gab uns den Mut, um Darts in Schönhausen zu etablieren. Wir gehen das schrittweise an. Jetzt ist die Sektion Darts beim SV Preußen gegründet. Das ist eine gute Basis für uns. Erste Anmeldungen zum Training sind vorhanden. Noch ist es so, dass wir die Trainingszeiten absprechen, wann es am besten passt.“

Was spricht für den Dartsport? Die Sportfreunde Johnny Bachmann, Emanuel Kautz und Alexander Schulz nutzen bereits die Trainingsmöglichkeiten in Schönhausen. Für sie ist es wichtig, zusammenzukommen und Spaß beim Treffen der Scheibe mit Pfeilen zu haben. Und es macht sich bemerkbar, je öfter man trainiert, um so besser wird man im Spiel.

Alexander Schulz aus Tangermünde schätzt das familiäre Umfeld, das mit diesem Sport möglich ist. Sport und Geselligkeit sind für ihn die richtige Kombination. Er sagt: „Ich bin durch Johnny Bachmann zum Dart gekommen. Wir spielen öfter zusammen.“

Johnny Bachmann erzählt: „Ich habe mir vor sechs Jahren eine Scheibe geholt und spiele es gern in der Freizeit. Früher war Fußball im Vordergrund, jetzt das Dartspiel. Es ist für Leute, die bisher keinen Sport gemacht haben, ein guter Einstieg zum Ausprobieren.“

Ein Sport für alle

Vorgenommen haben sie sich, einen festen Trainingsplan einzurichten. Welcher Termin am besten passt, soll eine Mehrheitsentscheidung der Trainingsinteressierten ergeben.

Ob dann einmal oder mehrmals in der Woche in der Halle in Schönhausen geübt wird, hängt vom Bedarf ab. Emanuel Kautz sagt: „Wir sind offen für Männer und Frauen, für junge Leute und Ältere, für Anfänger und Menschen, die schon länger spielen. Wenn wir nachher verschiedene Trainingsgruppen haben – unser langfristiges Ziel –, dann brauchen wir auch diejenigen, die Anleitung geben können. In der Halle haben wir keine Probleme, für das Dartspiel brauchen wir keine große Fläche. Wir können uns daher auch zeitlich einteilen, wann wir spielen, ob nachmittags oder abends. Wer mit uns in der Halle trainiert, hat mehr Abwechslung als zu Hause. Oft wird in Garagen gespielt, aber da fehlt, dass man sich mit anderen messen kann.“

Im Seitengang neben dem großen Feld haben die Dartsportler ihr „Revier“ gefunden. Zukünftig wollen sie noch mehr Dartscheiben einrichten.

Als „Preußen Darts“ wollen sie in Havelberg zu Pfingsten am Turnier teilnehmen, unter dem Namen wird dies für die Schönhauser eine Premiere. Je nach Zulauf und Interesse wollen sie im Herbst in Schönhausen ein Turnier organisieren.

In Schönhausen und auswärts

Emanuel Kautz blickt auf die kommenden Jahre: „Wir denken altmarkweit, was unsere Turniere angeht. Dartwettkämpfe gehen über mehrere Stunden und dann kommt noch Fahrtzeit hinzu. Bei unseren Turnieren rechnen wir mit Gästen aus der Region Stendal und Osterburg, wenn Schönhausen Veranstaltungsort wird. Ostelbisch gibt es in Fischbeck und Havelberg Möglichkeiten.“

Wer sich für ein Schnuppertraining interessiert, bekommt bei Emanuel Kautz über den SV Preußen in Schönhausen Informationen, die Trainingszeiten können individuell festgelegt werden.