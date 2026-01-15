weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Trübe Stimmung im Kreis Stendal: Das Gastgewerbe klagt, aber ein Wirt in Havelberg senkt die Preise

Trübe Stimmung in der Gastronomie: Hohe Kosten, Personalnot, weniger Gäste. Warum Manfred Hippeli, Dehoga-Vorsitzender für die Altmark, die Mehrwertsteuersenkung positiv sieht.

Von Andreas König 15.01.2026, 17:06
Manfred Hippeli, Wirt des Restaurants "Zur Güldenen Pfanne in Havelberg
Manfred Hippeli, Wirt des Restaurants "Zur Güldenen Pfanne in Havelberg Foto: Andreas König

Havelberg - Ein kleiner Schritt für die Gäste, eine große Sache für die Wirte: Seit 1. Januar 2026 ist der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie auf einheitlich sieben Prozent gesunken. Damit erfüllt die Bundesregierung eine lange geäußerte Forderung der Branche: einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf alle Waren und Dienstleistungen.