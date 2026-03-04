Nachdem es zunächst tagelang keinerlei Informationen über die Quecksilber-Verseuchung gegeben hatte, suchten Landrat und Bürgermeister nun in Cheine das Gespräch. Anwohner kritisierten dort die Nutzung eines Neptune- Labors für Bodenproben.

Landrat Steve Kanitz und Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining wirkten bei der Anwohnerversammlung in Cheine bedrückt.

Cheine. - Dieser Termin in Cheine war für Landrat Steve Kanitz und Bürgermeister Olaf Meining sichtlich kein Vergnügen. Am Abend des 2. März 2026 hatten sie ins dortige Feuerwehrhaus eingeladen, um die Fragen der besorgten Bürger persönlich zu beantworten.