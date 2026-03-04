ÖPNV: Straßenbahnen der MVB So steht es um den Mangel an neuen Straßenbahnen in Magdeburg
Auf dem Papier haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe genug Straßenbahnen. Doch die Lieferungen stockten. Was wurde daraus? Und wann fährt die Linie 3 wieder?
04.03.2026, 06:00
Magdeburg. - Die neuen Flexity-Straßenbahnen sollen den öffentlichen Personennahverkehr in Magdeburg auf ein neues Niveau heben. Die ersten beiden Fahrzeuge nahmen im September bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) ihren Dienst auf – doch dann stockte die Lieferung. Die Folgen waren für Fahrgäste deutlich spürbar: Die Linie 3 wurde eingestellt. Was ist seitdem passiert, und wann kehrt die Verbindung zurück?