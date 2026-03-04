ÖPNV: Straßenbahnen der MVB So steht es um den Mangel an neuen Straßenbahnen in Magdeburg

Auf dem Papier haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe genug Straßenbahnen. Doch die Lieferungen stockten. Was wurde daraus? Und wann fährt die Linie 3 wieder?