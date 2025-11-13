Der langjährige Domkantor von Havelberg feiert seinen 80. Geburtstag. Sein Versprechen zum Eintritt in den Ruhestand vor 15 Jahren hat Gottfried Förster eingelöst.

Dieser Blick reichte, um für immer in Havelberg zu bleiben

Dieser Blick von der Orgelempore aus in den Dom hat Gottfried Förster einst davon überzeugt, als Kirchenmusiker nach Havelberg zu gehen.

Havelberg. - „Havelberg wird mich nicht wieder los“, hatte Gottfried Förster versprochen, als er Ende November 2010 in den Ruhestand eingetreten ist. Da lagen fast 30 Jahre als Kirchenmusiker in der Domstadt hinter ihm und er hatte gerade seinen 65. Geburtstag gefeiert. Am 14. November 2025 nullt er. Mit 80 Jahren ist ihm die Kirchen- und Chormusik immer noch sehr wichtig. Und der Nachwuchs.