Ein Abschied mit ganz viel Herz für die Schulleiterin

Sie hat die Förderschule „Am Lindenweg“ in Havelberg aufgebaut, entwickelt und geprägt. Nun geht sie in den Ruhestand. Ihr Motto war stets: Mit Kopf, Hand und Herz.

Schüler und Mitarbeiter der Havelberger Förderschule „Am Lindenweg“ bereiteten Petra Heidrich einen herzlichen Abschied in den Ruhestand. Ihr Nachfolger ist Jens-Uwe Kaluza (links).

Havelberg - Mit sechs Schülern hat vor über 30 Jahren alles begonnen. Heute sind es 65 Mädchen und Jungen, die in der Förderschule „Am Lindenweg“ lernen. Sie bereiteten am Freitag gemeinsam mit den Mitarbeitern Schulleiterin Petra Heidrich einen sehr herzlichen Abschied. Denn für sie beginnt am 1. August nach 42 Dienstjahren ein neuer Lebensabschnitt.