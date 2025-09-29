Neue Märchen in zwei Sprachen Ein Bücherprojekt für Kinder verbindet in Havelberg Kulturen
Das Prignitz-Museum in Havelberg verwandelte sich in einen Ort voller Fantasie. Eine Ukrainerin erzählte mit ihrer Tochter über leuchtende Sterne.
29.09.2025, 11:21
Havelberg. - „Es war uns wichtig, nicht nur unsere Traditionen zu zeigen, sondern eine Brücke zur deutschen Kultur zu schlagen“, betonte Organisatorin Mariia Chinkina. Die Veranstaltung „Kindergeschichten aus der Ukraine“ war sorgfältig vorbereitet: Es gab Kostüme, eine musikalische Pause, süße Leckereien und sogar einen kleinen Workshop. Kinder konnten einen dekorativen Schmetterling basteln, der sich drehen ließ.