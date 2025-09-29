weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Neue Märchen in zwei Sprachen: Ein Bücherprojekt für Kinder verbindet in Havelberg Kulturen

Neue Märchen in zwei Sprachen Ein Bücherprojekt für Kinder verbindet in Havelberg Kulturen

Das Prignitz-Museum in Havelberg verwandelte sich in einen Ort voller Fantasie. Eine Ukrainerin erzählte mit ihrer Tochter über leuchtende Sterne.

Von Diana Honcharenko 29.09.2025, 11:21
Mariia und Tochter Anastasia Chinkina trugen für die Lesung in Havelberg im Prignitz-Museum Kostüme. Sie lasen aus Kinderbüchern in ukrainischer und deutscher Sprache.
Mariia und Tochter Anastasia Chinkina trugen für die Lesung in Havelberg im Prignitz-Museum Kostüme. Sie lasen aus Kinderbüchern in ukrainischer und deutscher Sprache. Foto: Diana Honcharenko

Havelberg. - „Es war uns wichtig, nicht nur unsere Traditionen zu zeigen, sondern eine Brücke zur deutschen Kultur zu schlagen“, betonte Organisatorin Mariia Chinkina. Die Veranstaltung „Kindergeschichten aus der Ukraine“ war sorgfältig vorbereitet: Es gab Kostüme, eine musikalische Pause, süße Leckereien und sogar einen kleinen Workshop. Kinder konnten einen dekorativen Schmetterling basteln, der sich drehen ließ.