Das Prignitz-Museum in Havelberg verwandelte sich in einen Ort voller Fantasie. Eine Ukrainerin erzählte mit ihrer Tochter über leuchtende Sterne.

Mariia und Tochter Anastasia Chinkina trugen für die Lesung in Havelberg im Prignitz-Museum Kostüme. Sie lasen aus Kinderbüchern in ukrainischer und deutscher Sprache.

Havelberg. - „Es war uns wichtig, nicht nur unsere Traditionen zu zeigen, sondern eine Brücke zur deutschen Kultur zu schlagen“, betonte Organisatorin Mariia Chinkina. Die Veranstaltung „Kindergeschichten aus der Ukraine“ war sorgfältig vorbereitet: Es gab Kostüme, eine musikalische Pause, süße Leckereien und sogar einen kleinen Workshop. Kinder konnten einen dekorativen Schmetterling basteln, der sich drehen ließ.