Havelberg. - Zwei Tage lang ist im DRK-Heim Julianenhof bei Müggenbusch von Kindern und jungen Erwachsenen gemeinsam unter der Thematik „Zukunft gestalten“ gearbeitet worden. „Nicht einfach nur als Workshop, sondern mit der Besonderheit, dass entstandene Arbeiten auch öffentlich gezeigt werden sollen. Vor allem zu den Sachsen-Anhalt-Tagen in Stendal“, merkt Wolf Guenter Thiel an. Denn die Old School in Havelberg, zu der noch Anke Leonhardt gehört, hat das gesamte Projekt initiiert. Gefördert wird das Ganze übrigens vom ResonanzbodenHouse of Ressurces, Demokratie Leben, wird mitgeteilt.

