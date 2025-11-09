Als Kind lebte er eine zeitlang in der DDR. Später kämpfte er für die Ukraine. Heute ist für den 59-Jährigen in Havelberg jedes Wort ein Geschenk.

Heute lebt Serhii Naselevets in Havelberg, wo auch seine Tochter und Enkelin zu Hause sind. Ein Besuch führte ihn vor kurzem wieder nach Zerbst. In seiner ehemaligen Schule befinden sich heute Wohnungen.

Havelberg. - Ein ukrainischer Soldat, der einst in der DDR aufwuchs, lebt heute wieder in Deutschland – genauer gesagt in Havelberg. Serhii Naselevets* genießt die stille Atmosphäre der Stadt, während er seiner Enkelin beim Spielen zusieht. Noch immer kann der 59-Jährige es kaum fassen: „Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich nach über vierzig Jahren wieder in Deutschland leben würde. Damals war ich ein Junge in Zerbst, heute bin ich Opa in Havelberg. Das Leben hat sich im Kreis geschlossen.“