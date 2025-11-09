weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Für einen guten Zweck: Tanzschule in Stendal beteiligt sich am Weltrekordversuch im Bachata

Für einen guten Zweck Tanzschule in Stendal beteiligt sich am Weltrekordversuch im Bachata

Tanzpaare aus Stendal und Wittenberge beteiligen sich am Weltrekordversuch im Bachata-Tanzen. Die Aktion dient gleichzeitig einem guten Zweck.

Von Leon Zeitz 09.11.2025, 13:00
In Reih und Glied tanzen die Paare in der Tanzschule Schier-Rösel in Stendal gleichzeitig den Bachata.
In Reih und Glied tanzen die Paare in der Tanzschule Schier-Rösel in Stendal gleichzeitig den Bachata. Foto: Leon Zeitz

Stendal - Es ist 20.29 Uhr. Die Tanzpaare nehmen im großen Saal der Tanzschule Schier-Rösel in Stendal ihre Positionen ein. In vier langen Reihen stehen sie bereit. Die Aufregung ist spürbar. Schließlich stehen sie kurz davor, einen Weltrekord aufzustellen.