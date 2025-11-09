Tanzpaare aus Stendal und Wittenberge beteiligen sich am Weltrekordversuch im Bachata-Tanzen. Die Aktion dient gleichzeitig einem guten Zweck.

Tanzschule in Stendal beteiligt sich am Weltrekordversuch im Bachata

In Reih und Glied tanzen die Paare in der Tanzschule Schier-Rösel in Stendal gleichzeitig den Bachata.

Stendal - Es ist 20.29 Uhr. Die Tanzpaare nehmen im großen Saal der Tanzschule Schier-Rösel in Stendal ihre Positionen ein. In vier langen Reihen stehen sie bereit. Die Aufregung ist spürbar. Schließlich stehen sie kurz davor, einen Weltrekord aufzustellen.