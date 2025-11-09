Zerbst - Handgemachte Live-Musik an gleich mehreren Orten der Stadt gab es beim 11. Zerbster Kneipenfest. Von Rock und Blues über Soul und Pop bis hin zu Schlagern reichte das Potpourri, das bis tief in die Nacht Jung und Alt in verschiedene Lokalitäten lockte. Ob Gartenheim, Gaststätte oder Kulturkeller - in unterschiedlichen Kulissen traten Bands und Duos auf und überall begeisterten die Vollblutmusiker gleichermaßen ihr Publikum.

In Hebäckers Gaststube „Zur Stadtmauer“ beispielsweise trat Gitarrist und Sänger Papa Joe auf, der Kneipenfest-Fans längst ein Begriff ist. Diesmal hatte er seine neue Partnerin am Keyboard Jordanka dabei. Gemeinsam ließen sie es rocken, wobei zwischendurch auch sanfte Balladen und Folk-Songs erklangen.

Und während manch einer den ganzen Abend über bei seinen Lieblingsmusikern in nur einer Kneipe verweilte, zogen die meisten gut gelaunt von einer zur anderen - ganz getreu dem Veranstaltungsmotto „Nur einmal bezahlen - überall dabei sein!“ . Mit dem Shuttlebus war für ein bequemes Taxi gesorgt, um mit Freunden und Bekannten um die Häuser zu ziehen.