Eine super Truppe im Vehlgaster Sommercamp

Sich gemeinsam so zu bewegen, wie es jedem gerade einfiel – und wenn es nur ein Streichen durch die eigenen Haare war -, gehörte mit zu den Übungen auf dem nagelneuen 80 Quadratmeter großen Tanzschwingboden in der Vehlgaster Kulturscheune.

Auch in den letzten zehn Tagen war das so. Es begann am 6. August mit einem Kinoabend in der Scheune, bei dem Filme von der Projektarbeit in den zurückliegenden Jahren über die Leinwand flimmerten und in denen unter anderem die Arbeit und die Ideen für weitere Projekte zur Sprache kamen.