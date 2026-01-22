weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Umstrittene Äußerungen zu Magdeburg: Eklat nach Weihnachtsmarkt-Anschlag: Ratsmitglied aus Havelberg erhebt keine Klage

Wegen Äußerungen zum Attentat auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde der Havelberger Stadtrat Rolf Scheider von vier Sitzungen ausgeschlossen. Er wollte klagen, tat dies aber nicht.

Von Andreas König 22.01.2026, 06:00
Bei der außerordentliche Stadtratssitzung im Rathaus Havelberg wurde Ratsmitglied Rolf Scheider von vier Sitzungen ausgeschlossen.
Bei der außerordentliche Stadtratssitzung im Rathaus Havelberg wurde Ratsmitglied Rolf Scheider von vier Sitzungen ausgeschlossen. Foto: Andrea Schröder

Havelberg - Vier Sitzungen lang darf Rolf Scheider (parteilos) nicht an Sitzungen des Havelberger Stadtrates teilnehmen. Diese Strafe hatte das Gremium im Juni 2025 mehrheitlich gefasst. Der Betroffene wollte dagegen klagen.