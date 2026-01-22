Wegen Äußerungen zum Attentat auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde der Havelberger Stadtrat Rolf Scheider von vier Sitzungen ausgeschlossen. Er wollte klagen, tat dies aber nicht.

Eklat nach Weihnachtsmarkt-Anschlag: Ratsmitglied aus Havelberg erhebt keine Klage

Bei der außerordentliche Stadtratssitzung im Rathaus Havelberg wurde Ratsmitglied Rolf Scheider von vier Sitzungen ausgeschlossen.

Havelberg - Vier Sitzungen lang darf Rolf Scheider (parteilos) nicht an Sitzungen des Havelberger Stadtrates teilnehmen. Diese Strafe hatte das Gremium im Juni 2025 mehrheitlich gefasst. Der Betroffene wollte dagegen klagen.