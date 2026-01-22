Umstrittene Äußerungen zu Magdeburg Eklat nach Weihnachtsmarkt-Anschlag: Ratsmitglied aus Havelberg erhebt keine Klage
Wegen Äußerungen zum Attentat auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde der Havelberger Stadtrat Rolf Scheider von vier Sitzungen ausgeschlossen. Er wollte klagen, tat dies aber nicht.
22.01.2026, 06:00
Havelberg - Vier Sitzungen lang darf Rolf Scheider (parteilos) nicht an Sitzungen des Havelberger Stadtrates teilnehmen. Diese Strafe hatte das Gremium im Juni 2025 mehrheitlich gefasst. Der Betroffene wollte dagegen klagen.