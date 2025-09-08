Christine Kowalkowski übergibt der Gemeinde sechs Zeichnungen - und erfüllt sich damit einen Herzenswunsch.

Bürgermeister Jörg Wartke zeigt den Ordner mit den Sagen von Hertha Schreiner, wozu Christine Kowalkowski insgesamt sechs Zeichnungen angefertigt hat.

Schollene. - Viele der älteren Schollener werden sich noch an die Lehrerin Hertha Schreiner erinnern. Sie verstarb 2007 zwei Wochen vor ihrem 100. Geburtstag. Der Gemeinde hat sie etwas ganz Besonderes hinterlassen: Einen Ordner mit 21 Sagen und Geschichten aus der Schollener Vergangenheit. Die einstige Kunsterzieherin hatte sie handschriftlich festgehalten und mit Zeichnungen illustriert. Seit kurzem zieren sechs Zeichnungen zu diesen Sagen den Versammlungsraum. Womit zugleich ein Herzenswunsch in Erfüllung ging.