Nach vier Wochen Reife ist das Backwerk aus Havelberg festlich verpackt. Wie viel ein Stollen kostet und wie damit ein guter Zweck erfüllt wird.

Von Andrea Schröder 29.10.2025, 18:54
Pfarrer Teja Begrich zeigt einen der festlich verpackten Domstollen aus Havelberg. Foto: Andrea Schröder

Havelberg. - Es hat geklappt mit dem festlichen Karton für den Havelberger Domstollen 2025. Als er die ersten Backwerke zum Reifen in den Keller des historischen Dompfarrhauses gebracht hatte, war sich Bäckermeister Daniel Wittstock noch nicht sicher. Doch er hat einen Anbieter gefunden, der diese festliche Verpackung angefertigt hat. Nun stehen die ersten Domstollen zum Verkauf – in der Bäckerei und im Domladen.