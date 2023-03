Großeinsatz am Sonnabend im Haveldorf Nitzow. Per Whatsapp-Gruppe waren die Bewohner rechtzeitig darüber informiert worden und konnten sich darauf einstellen.

Nitzow - Etwa 30 Frauen und Männer hatten sich am Sonnabend zur angegebenen Zeit am Dorfgemeinschaftshaus in Nitzow eingefunden. „Damit steht einem Arbeitseinsatz, an dem hier jede Menge geschafft wird, wohl nichts mehr im Wege“, freute sich Ortsbürgermeister Karsten Grey.