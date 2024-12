Havelberg. - Hunderte Familienangehörige sind aus ganz Deutschland angereist, um das feierliche Gelöbnis von knapp 330 jungen Soldaten bei der Bundeswehr in Havelberg zu begleiten. Nachdem sie tagsüber zum Familientag in der Elb-Havel-Kaserne willkommen waren, verfolgten sie am Abend bei Regen, Wind und Fackelschein die Zeremonie auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße, bei der die Rekruten aus dem Gelöbnisverbund Havelberg, Viereck und Hagenow ihren Diensteid ablegten. Für die musikalische Begleitung war das Heeresmusikkorps Neubrandenburg angereist.

