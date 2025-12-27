Luxus-Unterkunft im Harz Fünf-Sterne-Hotel für Wernigerode: Ist 30-Millionen-Euro-Projekt im Marstall gescheitert?

30 Millionen Euro für ein Fünf-Sterne-Hotel im Harz: Doch das Prestigeprojekt in Wernigerodes Marstall ist ins Stocken geraten. Was steckt hinter den Verzögerungen und was bedeutet für die Zukunft des denkmalgeschützten Wahrzeichens?