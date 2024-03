Eine lange Ölspur hat sich am Sonntag durch Warnau gezogen. Die Nässe nach dem Regen sorgte dafür, dass sie sich ausbreitete.

Feuerwehren beseitigen Ölspur in Warnau, Stadtwehr Havelberg hilft

Warnau/ent. - Zur Beseitigung einer Ölspur in der Ortslage Warnau wurden am Sonntag um die Mittagszeit die Feuerwehren aus Kuhlhausen, Garz und Warnau alarmiert. Die Ölspur zog sich über die Alte Lindenstraße Ortseingang von Garz aus kommend bis hin zum Sportplatz am Havelweg.