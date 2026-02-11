weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Pro Krankenhaus spricht von Skandal: Fünf Fachärzte für Havelberg vermittelt - Salus nimmt keinen unter Vertrag

Mitglieder des Vereins Pro Krankenhaus Havelberg bezweifeln, dass sich die landeseigene Salus ernsthaft für eine bessere medizinische Versorgung der Region einsetzt.

Von Andreas König Aktualisiert: 11.02.2026, 18:07
Vorstandsmitglieder des Vereins Pro Krankenhaus Havelberg im üben im Sozialausschuss Stendal Kritik (von links): Gabriele Eisner, Holger Schulz, Sandra Braun, Holger Köhne.
Vorstandsmitglieder des Vereins Pro Krankenhaus Havelberg im üben im Sozialausschuss Stendal Kritik (von links): Gabriele Eisner, Holger Schulz, Sandra Braun, Holger Köhne. Foto: Andreas König

Havelberg/Stendal - Die Erwartungen waren hoch: Zehn Betten, 24/7-Versorgung, ein Leuchtturm für das von der Krankenhausschließung hart getroffene Havelberg. Die Realität sieht, fünf Jahre nach den großen Versprechungen, mehr als trist und düster aus. Die Kritik wird lauter.