Der Rätzlinger Galloway-Zuchtbetrieb ist zum Treffpunkt für Menschen avanciert, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Als einer der Demonstrationsbetriebe für ökologische Landwirtschaft bietet dieser auch im Februar wieder einen etwas anderen Workshop an.

Jörg Lauenroth-Mago wird von seiner Frau Sabine Mago beim Adventsnachmittag im Dezember 2025 unterstützt.

Rätzlingen. - Im Drömling wird ökologische Landwirtschaft demnächst auf besondere Weise erlebbar. Der Galloway-Zuchtbetrieb Lauenroth-Mago in Rätzlingen lädt für Sonnabend, 21. Februar, zu einer ungewöhnlichen Veranstaltung ein: Unter dem Titel „Kulinarisches Spazieren durch Wiesen und Weiden“ können Besucher Landwirtschaft mit allen Sinnen entdecken.

Von 11 bis 15 Uhr geht es in mehreren Stationen durch die Weidelandschaft. Geplant sind kulinarische Kostproben, „Faktenhäppchen“ zu Ernährung, Klima und Ökosystemen sowie eine Planwagenfahrt zu einer Galloway-Weide. Die Veranstaltung steht im Zusammenhang mit dem Internationalen Jahr der Weidelandschaften und des Hirtentums 2026 und soll zeigen, welchen Beitrag Wiesen und Weiden zur Ernährungssicherheit sowie zum Natur- und Klimaschutz leisten.

In mehreren Stationen durch die Weidelandschaft

Der Betrieb arbeitet seit Jahren im ökologischen Landbau und öffnet regelmäßig seine Tore für Interessierte. Ziel ist es, Einblicke in die Praxis zu geben und den Austausch zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung zu fördern.

Dies könnte Sie auch interessieren: Nachhaltigkeit wird belohnt: Börde-Unternehmen erhält Umweltpreis

Nur wenige Tage später ist der Hof auch auf Landesebene präsent: Am 26. Februar nimmt Betriebsleiter Jörg Lauenroth-Mago an der 10. Jahrestagung zum ökologischen Landbau in Bernburg teil. Dort wolle er über Erfahrungen aus der Praxis berichten und zeigen, wie nachhaltige Bewirtschaftung in der Region umgesetzt werden kann.

Verpassen Sie nicht: Ökolandbau in Sachsen-Anhalt verliert an Fläche und Tempo

Die Tagung bringt Vertreter aus Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel, Wissenschaft und Politik zusammen und beschäftigt sich mit der Frage, wie regionale Wertschöpfung im Ökolandbau gestärkt werden kann. Für die Region Oebisfelde-Weferlingen rückt damit ein lokaler Betrieb in den Mittelpunkt, der nicht nur vor Ort aktiv ist, sondern seine Erfahrungen auch in landesweite Diskussionen einbringt.