Für die Vereinsmitglieder der SG Bösdorf ergibt sich die Chance, mit dem Vorsitz des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt in den Dialog zu treten. Dabei wird deutlich, wie wichtig die Vereinsarbeit für das Dorf ist.

Trotz der Schneedecke ist der gepflegte Zustand der Sportanlage in Bösdorf nicht zu übersehen und die Besucher aus Magdeburg zeigen sich sichtlich beeindruckt.

Bösdorf. - Wenn in Bösdorf Vertreter des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt vorbeischauen, ist das kein Routinebesuch. Für die SG Bösdorf 08 und die Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen war der Vereinsdialog ein deutliches Zeichen: Die Arbeit der kleinen Vereine im ländlichen Raum wird wahrgenommen – auch auf Verbandsebene.