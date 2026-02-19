Vereinsarbeit in Oebisfelde-Weferlingen Hoher Besuch: Fußballverband Sachsen-Anhalt zu Gast in Bösdorf
Für die Vereinsmitglieder der SG Bösdorf ergibt sich die Chance, mit dem Vorsitz des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt in den Dialog zu treten. Dabei wird deutlich, wie wichtig die Vereinsarbeit für das Dorf ist.
19.02.2026, 20:00
Bösdorf. - Wenn in Bösdorf Vertreter des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt vorbeischauen, ist das kein Routinebesuch. Für die SG Bösdorf 08 und die Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen war der Vereinsdialog ein deutliches Zeichen: Die Arbeit der kleinen Vereine im ländlichen Raum wird wahrgenommen – auch auf Verbandsebene.