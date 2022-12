Garzer bieten viel Kreatives, Leckereien und den Weihnachtsmann

Der Weihnachtsmann erfreute am Abend die Kinder auf dem Adventsbasar in Garz.

Garz - Den Daumen hoch zeigt Astrid Braunsdorf auf die Frage, wie der Adventsbasar nach drei Jahren Corona-Pause in Garz läuft. Die Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende des Orts- und Kulturvereins ist am späten Nachmittag sehr zufrieden mit der Resonanz. Und dankbar allen, die sich in die Vorbereitung eingebracht haben.