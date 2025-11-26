In welchen Gaststätten im Elb-Havel-Winkel Festtagsgerichte auf den Tisch kommen und noch Plätze zu haben sind. Denn zu Weihnachten und Silvester ist Essengehen fast schon Tradition.

Im Elb-Havel-Winkel sitzt man an den Festtagen gern am gedeckten Tisch.

Havelberg. - Von Havelberg bis Schönhausen brutzelt man zu Weihnachten Ente und Co. gern am heimischen Herd. Doch das Essengehen scheint im Elb-Havel-Winkel mindestens genauso beliebt zu sein. Die Volksstimme hat sich erkundigt, in welcher Gaststätte Festliches auf den Tisch kommt. In einigen Restaurants sind die Plätze schon seit vergangenem Jahr reserviert. Wo es an den Weihnachtstagen und zu Silvester im Elb-Havel-Winkel noch etwas gibt.