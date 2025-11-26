Große Risse im Gewölbe des Stendaler Rathauses müssen beseitigt werden. Oberbürgermeister Bastian Sieler ist in ein kleineres Zimmer umgezogen. Was die Sanierung kostet.

Manche Risse in der Decke des OB-Zimmers sind mehrere Zentimeter breit, die sogenannten Kappen zwischen den Gewölberippen sind teilweise eingesunken.

Stendal - Der Kontrast könnte kaum größer sein: Draußen auf dem Markt in Stendal ist die Tanne geschmückt, sind die Lichter angezündet. Im Dienstzimmer von Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) staubt es mächtig und der Putz fällt von der Decke. Letzteres ist Absicht, denn die Gewölbedecke weist zum Teil erhebliche Risse auf.