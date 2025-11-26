Und das vor Weihnachten Riesige Risse in Rathausdecke - Stendals Oberbürgermeister muss Büro verlassen
Große Risse im Gewölbe des Stendaler Rathauses müssen beseitigt werden. Oberbürgermeister Bastian Sieler ist in ein kleineres Zimmer umgezogen. Was die Sanierung kostet.
Aktualisiert: 26.11.2025, 13:14
Stendal - Der Kontrast könnte kaum größer sein: Draußen auf dem Markt in Stendal ist die Tanne geschmückt, sind die Lichter angezündet. Im Dienstzimmer von Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) staubt es mächtig und der Putz fällt von der Decke. Letzteres ist Absicht, denn die Gewölbedecke weist zum Teil erhebliche Risse auf.