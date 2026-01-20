Erika Olboeter aus Havelberg feiert ihren Geburtstag nach bewegtem Leben im Kreise ihrer Lieben. Dass sie so alt geworden ist, erstaunt die Jubilarin selbst am meisten.

Zum 100. Geburtstag von Erika Olboeter (Mitte) gab es ein Erinnerungsfoto mit Schwiegertochter Helga und Sohn Fritz, Enkelin Candy, Tochter Brigitte und Bürgermeister Mathias Bölt (von links).

Havelberg - Ihren 100. Geburtstag feierte die Havelbergerin Erika Olboeter im evangelischen Seniorenzentrum Havelberg. Darüber, dass sie dieses seltene Fest erleben kann, zeigt sich die Seniorin sehr erstaunt. Havelberg ist bekannt für Menschen, die ein hohes Alter erreicht haben.