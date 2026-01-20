weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Langes, erfülltes Leben Geheimrezept für hohes Alter? Havelbergerin feiert 100. Geburtstag

Erika Olboeter aus Havelberg feiert ihren Geburtstag nach bewegtem Leben im Kreise ihrer Lieben. Dass sie so alt geworden ist, erstaunt die Jubilarin selbst am meisten.

Von Wolfgang Masur Aktualisiert: 20.01.2026, 17:30
Zum 100. Geburtstag von Erika Olboeter (Mitte) gab es ein Erinnerungsfoto mit Schwiegertochter Helga und Sohn Fritz, Enkelin Candy, Tochter Brigitte und Bürgermeister Mathias Bölt (von links).
Zum 100. Geburtstag von Erika Olboeter (Mitte) gab es ein Erinnerungsfoto mit Schwiegertochter Helga und Sohn Fritz, Enkelin Candy, Tochter Brigitte und Bürgermeister Mathias Bölt (von links). Foto: Wolfgang Masur

Havelberg - Ihren 100. Geburtstag feierte die Havelbergerin Erika Olboeter im evangelischen Seniorenzentrum Havelberg. Darüber, dass sie dieses seltene Fest erleben kann, zeigt sich die Seniorin sehr erstaunt. Havelberg ist bekannt für Menschen, die ein hohes Alter erreicht haben.