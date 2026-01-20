Eil
Langes, erfülltes Leben Geheimrezept für hohes Alter? Havelbergerin feiert 100. Geburtstag
Erika Olboeter aus Havelberg feiert ihren Geburtstag nach bewegtem Leben im Kreise ihrer Lieben. Dass sie so alt geworden ist, erstaunt die Jubilarin selbst am meisten.
Havelberg - Ihren 100. Geburtstag feierte die Havelbergerin Erika Olboeter im evangelischen Seniorenzentrum Havelberg. Darüber, dass sie dieses seltene Fest erleben kann, zeigt sich die Seniorin sehr erstaunt. Havelberg ist bekannt für Menschen, die ein hohes Alter erreicht haben.