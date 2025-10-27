Klein und Groß basteln in Havelberg mit Kürbissen, Kastanien, Nüssen und Holz. Warum ein freiwilliger Helfer die Arbeit im Biosphärenreservat gern unterstützt.

Haus der Flüsse in Havelberg bietet Inspirationen für den Herbst

Wolfgang Lemke (2. von links) unterstützt als freiwilliger Helfer viele Aktionen im Haus der Flüsse Havelberg. Beim Herbstbasteln war er mit dabei, als zum Beispiel Lina und Mattis mit ihren Großeltern Kürbisse bemalten.

Havelberg. - Der Herbst ist bunt. Genauso bunt ist die Vielfalt an Inspirationen, die die Mitarbeiter des Hauses der Flüsse in Havelberg für die Teilnehmer des Herbstbastelns vorbereitet hatten. Fotos zeigen hier die Ideen. Zu den 75 vorangemeldeten Kindern und Erwachsenen gesellten sich noch manche spontane Besucher.