Geschäftsführer Andreas Lewerken auf der Schiffswerft in Havelberg mit einem Bild, das ihn in den Anfängen auf dem Kiebitzberg in Kuhlhausen zeigt, wo vor 40 Jahren alles mit dem Herstellen von Holzspielzeug begonnen hat. Der Künstler Henry Korwald aus Kamern hat den Holzschnitt nach einem alten Foto angefertigt.

Havelberg. - Handwerk ist das Metier von Andreas Lewerken. Dem hat er sich schon als Schüler verschrieben, ist ihm bis heute treu. Unternehmen steht für all das, was der Havelberger als sein Lebenswerk bezeichnet. Er ist Unternehmer und nimmt das wörtlich. In den Möbelwerkstätten, auf der Schiffswerft und im Arthotel. Ein Grund dafür, dass er mit Familie, Mitarbeitern und Geschäftspartnern auf das 40-jährige Jubiläum der Kiebitzberg-Gruppe blicken darf – und viele Besucher am Sonnabend, 24. Mai, zum Schauen, Plaudern und Feiern in den Möbelwerkstätten und auf der Werft willkommen sind.