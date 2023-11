Brandenburgische Nachbarn nehmen erstmals am Feuerwehr-Hallensportfest für Kinder und Jugendliche in Havelberg teil. Gemeinsamkeit und Kennenlernen wird gefördert.

Die Nitzower sind in Havelberg mit dem Knotenbinden nach Zeit dran. Hier ist gerade Lilli damit an der Reihe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Für beste Stimmung haben am Sonnabend junge Feuerwehrleute in der Havelberger Sporthalle am Eichenwald gesorgt. Oder besser gesagt: der Nachwuchs von insgesamt fünf Feuerwehren der Umgebung.