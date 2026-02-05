Seit Weihnachten ist der 32‑jährige Stefan A. wie vom Erdboden verschwunden. Die Polizei sucht weiter. Doch Hinweise bleiben aus und die Sorge im Ort wächst. Ermittler bitten die Bevölkerung um Hilfe.

Wo ist Stefan A.? Barleber machen sich Sorgen

Barleben - Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages soll Stefan A. das Haus seiner Familie in Barleben gegen 20 Uhr verlassen haben. Seitdem fehlt von dem 32-Jährigen jede Spur. Derweil wächst auch in den sozialen Medien die Sorge um den jungen Mann.