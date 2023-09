Havelberg - The „Star of Havelberg“ - der Name am Riesenrad ist mehr als passend für den Pferdemarkt. Von überall ist es sichtbar.

Der Große Markt in Havelberg ist in alter Tradition ein Handelsplatz für Pferde und viele andere Tiere. So mancher ist hier auch schon auf den Hund gekommen. Gut 400 Pferde wurden auf dem Platz gezählt und einige Esel. Dazu Pferdeliebhaber, Pferdenarren und „schräge Vögel“.

Der Pferdemarkt in Havelberg war ein voller Erfolg und wurde mit einem Feuerwerk beendet. (Kamera: Max Tietze, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Das Marktgelände erstreckt sich über mehrere Plätze. Wer zu Fuß alles erreichen will, schafft es kaum an einem Tag.

Havelberger Pferdemarkt 2023: Feuerwerk beendet Spektakel

Der Havelberger Markt hat nicht nur Pferde, sondern Händler, Trödler und eine riesige Fläche mit attraktiven Fahrgeschäften. Leckeres Essen und Trinkbares, die Auswahl fällt bei dem riesigen Angebot schwer.

Gut 180.000 Besucher kamen an diesem Wochenende. Spaß, gute Laune und das Wetter spielten mit, nur am Eröffnungstag gab es Gewitter inklusive Blitzeinschlag, zum Glück ohne große Schäden.

Seit Jahren beliebt sind die Vorführungen der Comanchen-Girls mit Indianershows und Trickreiten. Ein bisschen Spass muss beim Markt immer sein, in der „Haifischbar“ oder beim Preisaushandeln für altes Geschirr.

Mit einem farbenfrohen Höhenfeuerwerk bekam der Pferdemarkt wie jedes Jahr seine ganz große Abschlussgala. Dazu kommen viele extra noch einmal oder nur deswegen auf das Festgelände oder wissen als Havelberger die Ecken, wo man es bequem vom Stadtberg aus bewundern kann.

Schon heute gilt, das erste Septemberwochenende ist reserviert für den Havelberger Pferdemarkt, 2024 voraussichtlich Donnerstag, 5. September bis zum 8. September.