Nicht von der Altmarkkiste, sondern von der „Kiste KOSTbar“ ist hier die Rede. Die Touristinfo Havelberg bietet regionale Produkte kompakt in einer Geschenkbox an.

Havelberg/vs. - Passend zur Geschenkezeit des Jahres schlechthin erscheint die liebevoll gepackte „Kiste KOSTbar“. Gefüllt mit Produkten aus der Hansestadt Havelberg und der Region, kommt hier bereits Bewährtes gebündelt auf den Tisch, heißt es von Seiten der Stadt.

„Die ,Zutaten’ sind nicht neu, sondern schon seit einiger Zeit im Verkauf der Touristinformation erhältlich. Mit der Kiste setzt die Hansestadt jedoch einen oft geäußerten Wunsch um: Bürger und Gäste können die Havelberger Produkte nun als fertiges Präsent erhalten. Das erleichtert das Kaufvergnügen ungemein: Havelberg durchdacht verpackt und einfach zum Mitnehmen“, fasst Amtsleiter André Gerdel zusammen.

Regionales Handwerk

Hier kommt alles andere als Massenware zusammen. Stattdessen durchdringt der handgemachte Charakter die ganze „Kiste KOSTbar“. Angefangen bei den Geschenkeinlegern, die für die persönliche Note sorgen, bis hin zu den individuell zusammengestellten Produkten aus Havelberg und der Region. „Hier zeigt sich bewusstes, regionales Handwerk.“

Schokolade, Honig, Marmelade

Die haltbare Mischung von zuckersüß bis herzhaft reicht von Havelberger Schokolade, Marmelade, Honig, Senf und Salz bis hin zu Wurstspezialitäten aus der Region. In zwei Varianten kommt die „Kiste KOSTbar“ daher, und in der Version mit Alkohol darf der beliebte Domberg Wunderblut nicht fehlen. „Obendrauf gibt es noch mehr, denn kleine Aufmerksamkeiten bleiben in Erinnerung: Mit Havelberger Vergissmeinnicht-Bleistift, Notizblock, Magnet, Pin und Postkarte schreibt sich die Hansestadt ins Gedächtnis und hinterlässt einen geschmackvollen Eindruck“, findet die Leiterin der Touristinfo, Marina Heinrich.

Die Kiste ist ein Geschenk, das Heimat erlebbar macht. Perfekt für alle, die das Regionale schätzen. Präsentiert wird eine Auswahl an Kostbarkeiten und die Aufmerksamkeit wird auf Havelberg gelenkt. Bereits die Gestaltung der 32 mal 22 Zentimeter großen Kiste mit der Wimmel-Ansicht vom Domgebiet und dem „Heimisch-Herzhaft“-Logo stimmt auf die Hansestadt ein.

Zudem lässt sich die Kiste auch später nachhaltig weiterverwenden, etwa zur Dekoration oder Aufbewahrung. Ganz gleich, ob für andere oder sich selbst, ob als Dankeschön oder einfach, um Freude zu bereiten: „Die ,Kiste KOSTbar’ ist weit mehr als ein Geschenk. Sie ist vielmehr eine Einladung, die Hansestadt samt Region zu entdecken und vor allem zu genießen. Dazu eine Prise Imagepflege der Hansestadt und fertig ist die ideale Geschenkidee, die regionale Produkte sowie nachhaltiges Schenken verbindet – eben Heimat mit Herz“, betont Marina Heinrich.

Diese Geschenkbox gibt es in limitierter Auflage in zwei Ausführungen ab dem heutigen Mittwoch in der Touristinfo. Die Variante ohne Alkohol für 19,90 Euro und die mit Alkohol für 29,90 Euro.