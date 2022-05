Havelberger Neuntklässler begeben sich auf die Skipiste

Der Tag der offenen Tür im Havelberger Schulzentrum findet in diesem Jahr vor dem Winterferienbeginn allerdings nicht statt.

Havelberg - Auf Unterricht im Schnee freuen sich in diesem Jahr wieder etwa 20 Mädchen und Jungen aus der Klassenstufe 9 der Havelberger Sekundarschule „Am Weinberg“. Der gut einwöchige Skikompaktkurs im Skigebiet Salzstiegl bei Maria Lankowitz in der Weststeiermark in Österreich hat zum Abschluss des ersten Schulhalbjahres seit vielen Jahren Tradition. Erstmals hat er für Havelberger Neuntklässler dort 2012 stattgefunden – übrigens immer unter der Leitung von Hauptsportlehrer Rico Kowalkowski.