Heimatverein Havelberg blickt in eine noch ältere Geschichte

Havelberg - Der Heimatverein Havelberg hatte bereits am 10. Januar des vergangenen Jahres das 30. Jahr seines Bestehens erreicht. Wegen Corona war ein Treffen im größeren Rahmen nicht möglich und so wurde nun das Jubiläum „30 plus 1“ gewürdigt. Vereinsvorsitzender Frank Ermer freute sich am Sonnabend, dass der Einladung zur Besichtigung des ehemaligen Lokschuppens in der Havelberger Bahnhofstraße viele gefolgt waren.