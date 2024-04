Ute Panther, Geschäftsführerin der Agrar-Genossenschaft Elbeland Scharlibbe, überreicht Blumen an Arnim Glimm. Der Leiter der Pflanzenproduktion geht nach 50 Jahren in der Landwirtschaft in den Ruhestand. 31 Jahre haben beide zusammen in der Genossenschaft gearbeitet.

Foto: Max Tietze